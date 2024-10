Furto Duty Free, Fassino alla fine si salva così: è bastato poco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il caso Duty Free è chiuso. Piero Fassino ha pagato il profumo rubato qualche mese fa al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino: 500 euro e archiviazione per “condotta riparatoria”. L’ex ministro e attuale deputato del Pd, il 15 aprile scorso era stato denunciato dal personale dell’aeroporto per il Furto di un flacone di Chanel Chance. Ad emettere la sentenza è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia.Leggi anche: Piero Fassino assolto dal caso sul Salone del Libro: “Undici anni di sofferenza” La proposta di ‘patteggiamento’ era invece stata formulata nel luglio scorso dall’avvocato di Fassino, Fulvio Gianaria. Si tratta di una riparazione pecuniaria prevista dal codice penale, l’articolo è il 162 ter e dà la possibilità di chiudere la faccenda. Il reato viene così estinto. Thesocialpost.it - Furto Duty Free, Fassino alla fine si salva così: è bastato poco Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il casoè chiuso. Pieroha pagato il profumo rubato qualche mese fa al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino: 500 euro e archiviazione per “condotta riparatoria”. L’ex ministro e attuale deputato del Pd, il 15 aprile scorso era stato denunciato dal personale dell’aeroporto per ildi un flacone di Chanel Chance. Ad emettere la sentenza è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia.Leggi anche: Pieroassolto dal caso sul Salone del Libro: “Undici anni di sofferenza” La proposta di ‘patteggiamento’ era invece stata formulata nel luglio scorso dall’avvocato di, Fulvio Gianaria. Si tratta di una riparazione pecuniaria prevista dal codice penale, l’articolo è il 162 ter e dà la possibilità di chiudere la faccenda. Il reato vieneestinto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piero Fassino e l’accusa di furto al duty free : paga il profumo e il procedimento viene archiviato - Si chiude per Piero Fassino la vicenda del furto di profumo al duty free dell'aeroporto di Fiumicino: paga il profumo (a prezzo maggiorato) e il procedimento viene "archiviato per condotta riparatoria".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Fassino ha pagato il profumo rubato al duty-free di Fiumicino (a prezzo maggiorato) : archiviato per condotta riparatoria - In quell’occasione, Fassino spiegò di essersi distratto rispondendo al telefono e di aver appoggiato il prodotto in tasca perché aveva le mani occupate. L’ex ministro e deputato di lungo corso prima dei Ds e oggi del Pd, il 15 aprile 2024 era stato denunciato dal personale del duty-free dell’aeroporto di Fiumicino per essersi portato via senza pagare un prezioso profumo Chanel Chance, del valore ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cina : Hainan - vendite duty-free superano 110 mln dollari durante vacanze - Dopo anni di sforzi per migliorare il turismo locale e il settore dello shopping, Hainan vanta oggi 12 negozi duty-free offshore. 200 clienti con un consumo pro capite di 7. (Xin) Agenzia Xinhua. Negli ultimi anni, la provincia insulare e’ diventata un’attraente destinazione per lo shopping per i consumatori nazionali. (Romadailynews.it)