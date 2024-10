Festival Storie, Turrini narra Ferrari: "Un sogno diventato professione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Appuntamento speciale per il 4° Festival Storie di Loro Piceno: oggi alle 21.30, ospite al teatro Comunale è Leo Turrini - scrittore, giornalista e uno dei massimi esperti di Formula 1 - che racconterà la vita del leggendario Enzo Ferrari. A Ferrari, Turrini ha anche dedicato un libro; pubblicato nel 2002, viene oggi presentato in una nuova edizione: "Enzo Ferrari. Un eroe italiano". Turrini, ma lei esiste veramente o la foto, sempre quella, sui suoi articoli è un affresco? "Per i giovani dell’intelligenza artificiale sarebbe un ologramma. Sono ancora e sempre vivo, quell’immagine la fece un mio amico di Ravenna nel 2005 quando cominciavano a chiederti le ‘fotine’ sui pezzi". Lei presenta la nuova edizione del suo volume su Enzo Ferrari, ma in effetti alla fine Ferrari è lei. Ilrestodelcarlino.it - Festival Storie, Turrini narra Ferrari: "Un sogno diventato professione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Appuntamento speciale per il 4°di Loro Piceno: oggi alle 21.30, ospite al teatro Comunale è Leo- scrittore, giornalista e uno dei massimi esperti di Formula 1 - che racconterà la vita del leggendario Enzo. Aha anche dedicato un libro; pubblicato nel 2002, viene oggi presentato in una nuova edizione: "Enzo. Un eroe italiano"., ma lei esiste veramente o la foto, sempre quella, sui suoi articoli è un affresco? "Per i giovani dell’intelligenza artificiale sarebbe un ologramma. Sono ancora e sempre vivo, quell’immagine la fece un mio amico di Ravenna nel 2005 quando cominciavano a chiederti le ‘fotine’ sui pezzi". Lei presenta la nuova edizione del suo volume su Enzo, ma in effetti alla fineè lei.

