FdI commissaria l' Arap FI e Lega disertano | prima frattura nel centrodestra

L'Aquila - Fratelli d'Italia impone il commissariamento dell'Arap. Forza Italia e Lega si sottraggono al voto, sollevando tensioni nella Giunta regionale abruzzese. frattura nel centrodestra abruzzese: FI e Lega si oppongono al commissariamento dell'Arap, voluto da Fratelli d'Italia, con assenze strategiche nella seduta. Scontro su competenze e percorsi amministrativi. La Giunta regionale abruzzese, riunitasi fino a tarda serata, ha mostrato segni di spaccatura all'interno della maggioranza di centrodestra. A generare attriti, il commissariamento dell'Arap (Azienda Regionale Attività Produttive), deciso da Fratelli d'Italia (FdI) e che ha spinto Forza Italia (FI) e Lega a prendere una posizione netta di dissenso, espressa non con un voto contrario, ma con l'assenza strategica al momento decisivo.

