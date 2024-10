Fascia Verde Roma, adesso è ufficiale: che batosta per questi automobilisti | Multe salate (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fascia Verde a Roma: lo stop ai diesel Euro 4 e benzina Euro 3 è stato rinviato Autostrada – Ilcorrieredellacittà.com Ti sei mai chiesto come sarà vivere in una città dove le auto più inquinanti sono completamente bandite dalle strade? Questa è la domanda che molti Romani si stanno facendo da qualche tempo, soprattutto alla luce delle nuove misure restrittive che dovrebbero essere attuate nella Fascia Verde della capitale. Tuttavia, nonostante l’attesa di cambiamenti radicali per migliorare la qualità dell’aria, lo stop ai veicoli diesel Euro 4 e benzina Euro 3 è stato ufficialmente posticipato. Un sollievo per alcuni, una delusione per altri. Vediamo perché. Il cuore della Fascia Verde: una questione di sopravvivenza urbana? Se vivi o lavori a Roma, sai bene che la città è divisa in diverse aree con regole di traffico più o meno severe, soprattutto per limitare l’inquinamento. Ilcorrieredellacitta.com - Fascia Verde Roma, adesso è ufficiale: che batosta per questi automobilisti | Multe salate Leggi tutta la notizia su Ilcorrieredellacitta.com (Di venerdì 11 ottobre 2024): lo stop ai diesel Euro 4 e benzina Euro 3 è stato rinviato Autostrada – Ilcorrieredellacittà.com Ti sei mai chiesto come sarà vivere in una città dove le auto più inquinanti sono completamente bandite dalle strade? Questa è la domanda che moltini si stanno facendo da qualche tempo, soprattutto alla luce delle nuove misure restrittive che dovrebbero essere attuate nelladella capitale. Tuttavia, nonostante l’attesa di cambiamenti radicali per migliorare la qualità dell’aria, lo stop ai veicoli diesel Euro 4 e benzina Euro 3 è stato ufficialmente posticipato. Un sollievo per alcuni, una delusione per altri. Vediamo perché. Il cuore della: unaone di sopravvivenza urbana? Se vivi o lavori a, sai bene che la città è divisa in diverse aree con regole di traffico più o meno severe, soprattutto per limitare l’inquinamento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ztl Fascia Verde di Roma - divieti rinviati ma il rischio multe resta : presto attive le 51 telecamere - Approvata la delibera regionale che blocca l'introduzione dei nuovi divieti di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma in vigore dal 1 novembre 2024. I veicoli diesel Euro 4, quindi, potranno continuare a circolare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Roma : arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde - La giunta del Lazio ha dato il via libera alla proroga per l’ingresso nella Ztl fascia verde di Roma dei veicoli diesel Euro 4, e proroga i Diesel euro 5 che quindi potranno circolare ancora per tutto il 2025. . . Stop ai divieti della fascia verde per un altro anno. Il provvedimento regionale ha accolto le prescrizione della delibera del Comune di Roma. (Gazzettadelsud.it)

Roma : arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde - AGI - Potranno tirare un sospiro di sollievo gli automobilisti proprietari di Diesel Euro 4. . "Ricordo, inoltre, che siamo in attesa del via libera da parte del Mase per il riconoscimento di ben 25 milioni volti a ulteriori azioni per migliorare la qualità dell'aria a partire dal 2025. Abbiamo una visione precisa su come incidere in maniera significativa, convinti come siamo che il ... (Agi.it)