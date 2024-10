Thesocialpost.it - Esonda Balbano nel pesarese: una frazione di residenti completamente isolata

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre, un’ondata di maltempo ha provocato l’zione del torrentenella zona di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino. Le intense piogge hanno ingrossato il corso d’acqua, che ha travolto un ponte già danneggiato dall’alluvione del settembre 2022, rendendolo nuovamente inservibile. L’infrastruttura collegava unadove risiedono alcune famiglie, che ora si trovano temporaneamente isolate in attesa di interventi di messa in sicurezza. Le autorità hanno previsto lavori di ripristino già nella giornata di oggi per riaprire l’accesso all’area. I vigili del fuoco sono stati impegnati con due interventi per fronteggiare la situazione, l’ultimo dei quali intorno alle 18:30. Inoltre, nella stessa zona si è verificata una tracimazione del fiume Burano, seppur di minore entità.