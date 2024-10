Erlic: «Bologna, voglio sfruttare al meglio questa opportunità. Ecco i miei obiettivi» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il difensore croato del Bologna Martin Erlic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo nuovo percorso in rossoblu Il difensore croato del Bologna Martin Erlic ha parlato in conferenza stampa di quello che è il suo nuovo percorso rossoblu. LE PAROLE – «Sono in Italia da tanto tempo, mi sono gestito bene e uno dei miei obiettivi Calcionews24.com - Erlic: «Bologna, voglio sfruttare al meglio questa opportunità. Ecco i miei obiettivi» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il difensore croato delMartinha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo nuovo percorso in rossoblu Il difensore croato delMartinha parlato in conferenza stampa di quello che è il suo nuovo percorso rossoblu. LE PAROLE – «Sono in Italia da tanto tempo, mi sono gestito bene e uno dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Imam di Bologna espulso. Piantedosi : “Rivendicava sostegno ad Hamas”. Il difensore : “Perseguimento dei reati di opinione” - Il ministro dell'Interno ha firmato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. (Bologna.repubblica.it)

Atalanta - tegola Hien : il difensore si infortuna e salta la trasferta di Bologna - CALCIO, SERIE A. Risentimento all’adduttore: lo svedese non ci sarà nel match del Dall’Ara di sabato 28 settembre (ore 20,45). Lookman potrebbe rientrare in attacco. (Ecodibergamo.it)

Infortunio Calafiori - il difensore ex Bologna SI FERMA e viene SOSTITUITO! Le ultime - Infortunio Calafiori, il difensore ex Bologna ora all’Arsenal SI FERMA durante Francia Italia e viene SOSTITUITO! Le ultime Il difensore dell’Arsenal ed ex Bologna, Riccardo Calafiori si è fermato nel match tra l’Italia e la Francia in Nations League ed è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco. (Calcionews24.com)