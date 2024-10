Ein Prosit 2024 tra eccellenze enogastronomiche e grandi chef a Udine

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal 16 al 20 ottobreospiterà la 25esima edizione di Ein, uno degli eventi enogastronomici più prestigiosi d’Italia. L’evento, preceduto da un’anteprima a Buttrio il 16 ottobre dedicata alla stampa estera, offrirà oltre 140 appuntamenti tra cene, degustazioni, laboratori e masterclass, coinvolgendo più di 90di fama internazionale. Organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, in collaborazione con partner istituzionali e sponsor come Crèdit Agricole, illycaffè e Monograno Felicetti, Einsi conferma un appuntamento imperdibile per appassionati di alta cucina e professionisti del settore. Tra ipresenti: Carlo Cracco, Niko Romito, Massimiliano Alajmo e Mauro Uliassi, che rappresenteranno il meglio della gastronomia mondiale.