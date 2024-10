Ecomostroè l’ora della rinascita Via la ferita nel cuore del centro

Ilgiorno.it - Ecomostro,è l’ora della rinascita. Via la ferita nel cuore del centro

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La vendita, alla settima asta consecutiva, risale alla scorsa primavera. Ora per la vecchia Corte dell’Orto, cantiere abbandonato meglio noto come l’"ecomostro" neldelstorico di Truccazzano, è ora di. Incontri autunnali in municipio fra l’amministrazione comunale e la società acquirente dell’enorme complesso "incompiuto", residuo di un piano di recupero datato 2006 e abbandonato da ormai quasi quindici anni. Per l’area, che si estende dal Comune sino alla piazza Roma, arriverà un progetto da realizzarsi sicuramente a lotti, di cui non si conoscono ancora con esattezza i contorni. Così come non si può ancora conoscere il destino dell’edificio simbolo del degrado, l’"asilo dei nonni" davanti al municipio, scheletro di stabile che avrebbe dovuto diventare un complesso polivalente condiurno.