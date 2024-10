“Ecco cosa sta succedendo”. Enzo Paolo, la scoperta fuori dal Grande Fratello: perché vuole lasciare la casa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi non ha lasciato la casa del Grande Fratello. Almeno per ora. Lunedì scorso ha gelato gli spettatori parlando di dubbi e di crisi con la moglie Carmen Russo e soprattutto ragionando fino alla fine della diretta se rimanere in gioco o abbandonarlo. Quando poi ha riabbracciato la donna con cui forma una delle coppie più longeve dello spettacolo si è convinto. Dopo la breve sorpresa della settimana scorsa, Carmen Russo, che a sua volta in passato è stata una concorrente del reality show di Alfonso Signorini, ha di nuovo raggiunto il coreografo nella casa ma questa volta per restare. Non troppo, giusto il tempo di provare a tenerlo su di morale. Leggi anche: “Ecco cosa ha scatenato la crisi”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Turchi non ha lasciato ladel. Almeno per ora. Lunedì scorso ha gelato gli spettatori parlando di dubbi e di crisi con la moglie Carmen Russo e soprattutto ragionando fino alla fine della diretta se rimanere in gioco o abbandonarlo. Quando poi ha riabbracciato la donna con cui forma una delle coppie più longeve dello spettacolo si è convinto. Dopo la breve sorpresa della settimana scorsa, Carmen Russo, che a sua volta in passato è stata una concorrente del reality show di Alfonso Signorini, ha di nuovo raggiunto il coreografo nellama questa volta per restare. Non troppo, giusto il tempo di provare a tenerlo su di morale. Leggi anche: “ha scatenato la crisi”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello 18 come Beautiful : Clayton Norcross va dietro a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non ci sta - Il reality di Canale 5 mette un po' di pepe ricreando una dinamica da soap che non può non strappare un sorriso. (Vanityfair.it)

Grande Fratello come Beautiful. Thorne ha messo gli occhi su Brooke/Carmen Russo. Enzo Paolo/Ridge è ‘geloso’! - Discorso nel quale si è inserito Luca Calvani, per cercare di gettare acqua sul fuoco: Questo è un piacione dagli anni ’90. Parole alle quali Turchi ha prontamente replicato No, perché finché eh… finchè poi ‘tocchicchia’ non va bene. (…) Dato che è una persona poco intelligente, ma molto poco intelligente, poi dopo c’ho io il problema. (Davidemaggio.it)

Gelosia esplosiva al Grande Fratello : Enzo Paolo Turchi furioso con un concorrente - ecco di chi si tratta - Enzo Paolo Turchi esplode di gelosia al GF per l’interesse di Clayton Norcross verso Carmen Russo. Scopri cosa è successo! L'articolo Gelosia esplosiva al Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi furioso con un concorrente, ecco di chi si tratta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)