Duplice omicidio di Ferragosto per un parcheggio, ridotta a vent'anni la condanna per Russo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pena ridotta in Cassazione per il 33enne di Paternò condannato per il Duplice omicidio di Antonino e Fabrizio Contiguglia avvenuto la notte di Ferragosto del 2019 ad Ucria.Salvatore Russo, assistito dagli avvocati Enrico Trantino e Salvatore Liotti del Foro di Catania, dovrà scontare

Duplice omicidio a Ucria nel 2019 : pena ridotta a 20 anni per Salvatore Russo - Per la mancata diminuente prevista per il rito abbreviato. Un forte “sconto” di pena. . E si passa dai 30 anni decisi in appello a luglio del 2023 a Messina ai 20 anni di pena finale che dovrà scontare. È questo i l verdetto della prima sezione penale della Cassazione per il macellaio 33enne di Paternò Salvatore Russo, accusato e condannato adesso in via definitiva come autore del duplice ... (Gazzettadelsud.it)

