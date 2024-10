Ilrestodelcarlino.it - Due nuovi mezzi per la poliza locale. FdI: "Pattuglie costate 100mila euro. Ma mancano gli agenti per guidarle"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Circondario acquista due nuove auto, con allestimenti ad hoc e caratteristiche specifiche, per la polizia. Una spesa di quasicomplessivi per un’Alfa Romeo Giulia 2.0 e una Toyota Corolla 1.8, che andranno ad ampliare il numero dideglidi via Pirandello, già aumentato lo scorso mese di marzo grazie a quattro nuove Suzuki S-Cross ibride scelte a loro volta per svecchiare il parco vetture del corpo unico al quale aderiscono nove Comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro). I duearrivi, a fronte di una dotazione che conta oggi una trentina di, fanno però storcere il naso a Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario. "Si spendono quasiper sole due automobili quando non c’è la gente per– è l’obiezione dell’esponente di opposizione –.