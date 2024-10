Doraemon: Nobuyo ?yama, voce nella versione originale dell'amato personaggio, è morta a 90 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il mondo dell'animazione giapponese è in lutto a causa della morte di Nobuyo ?yama, storica voce di Doraemon. Nobuyo ?yama, la voce di Doraemon nella versione originale, è morta all'età di 90 anni il 29 settembre 2024. L'attrice era attiva nel mondo dello spettacolo anche come cantante, sceneggiatrice e star della televisione, oltre a essere sposata con Keisuke Sagawa, una celebrità del piccolo schermo. Una lunga carriera nel mondo dell'animazione Nel 1979 Nobuyo ?yama ha ottenuto l'incarico di dare voce a Doraemon, venendo impegnata anche nei progetti legati alla serie animata come videogiochi e film. Nel 2012 le era stata diagnosticata una forma di demenza, costringendola a passare il testimone a Wasabi Mizuta. Nomura Michiko, che interpretava Shizuka Movieplayer.it - Doraemon: Nobuyo ?yama, voce nella versione originale dell'amato personaggio, è morta a 90 anni Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il mondo'animazione giapponese è in lutto a causaa morte di, storicadi, ladi, èall'età di 90il 29 settembre 2024. L'attrice era attiva nel mondoo spettacolo anche come cantante, sceneggiatrice e stara televisione, oltre a essere sposata con Keisuke Sagawa, una celebrità del piccolo schermo. Una lunga carriera nel mondo'animazione Nel 1979ha ottenuto l'incarico di dare, venendo impegnata anche nei progetti legati alla serie animata come videogiochi e film. Nel 2012 le era stata diagnosticata una forma di demenza, costringendola a passare il testimone a Wasabi Mizuta. Nomura Michiko, che interpretava Shizuka

