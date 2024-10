Romadailynews.it - Cina: trasporto intermodale mantiene crescita annuale di oltre 25%

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tianjin, 11 ott – (Xinhua) – Il volume delmultimodale di container inha mantenuto un tasso disuperiore al 25% per otto anni consecutivi, entrando in una nuova fase di sviluppo su larga scala, secondo quanto emerso durante una conferenza industriale tenutasi oggi nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. In particolare, nel 2023 il volume complessivo delferrovia-acqua attraverso i porti del Paese ha superato gli 11,7 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) di container merci, con un aumento dell’11,7% su base annua, secondo quanto emerso dalla conferenza internazionale sulportuale.