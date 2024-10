Ciclismo: Il Lombardia. Pozzovivo al via per ultima gara carriera (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il corridore della VF Group Bardiani-CSF Faizanè eguaglierà il primato di Rebellin con 16 partecipazioni MILANO - La VF Group Bardiani-CSF Faizanè sarà al via con 7 atleti domani per l'ultima "Monumento" della stagione, Il Lombardia, si svolgerà da Bergamo a Como per 252 km con i corridori che affro Ilgiornaleditalia.it - Ciclismo: Il Lombardia. Pozzovivo al via per ultima gara carriera Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il corridore della VF Group Bardiani-CSF Faizanè eguaglierà il primato di Rebellin con 16 partecipazioni MILANO - La VF Group Bardiani-CSF Faizanè sarà al via con 7 atleti domani per l'"Monumento" della stagione, Il, si svolgerà da Bergamo a Como per 252 km con i corridori che affro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando l’impresa crea ponti : il miracolo economico di Borgia Group tra la Sicilia e la Lombardia - Per noi potere “studiare” con le persone con cui trascorriamo per lavoro la maggior parte delle nostre giornate è importante e soprattutto gratificante». In cucina degna di nota la steakhouse, dove non manca la straordinaria Sashi Choco finlandese. È un modo per conoscersi meglio anche al di fuori dell’orario di lavoro, rinsaldare il gruppo, fare nuove esperienze insieme e, perché no, premiare ... (Lanotiziagiornale.it)