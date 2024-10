Chiude il centro commerciale Metro Italia di Pozzuoli, 65 lavoratori a rischio licenziamento: è protesta (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il centro commerciale Chiuderà il 30 aprile 2025. Sinistra Italiana: "No ai licenziamenti". Fissato un incontro per il 14 ottobre. Fanpage.it - Chiude il centro commerciale Metro Italia di Pozzuoli, 65 lavoratori a rischio licenziamento: è protesta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilrà il 30 aprile 2025. Sinistrana: "No ai licenziamenti". Fissato un incontro per il 14 ottobre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inaugurata "L'Arena di Misterbianco" : un nuovo centro commerciale che "risorge" grazie al Gruppo VéGé - Si è tenuta lo scorso 9 ottobre la cerimonia inaugurale del centro commerciale "L'Arena di Misterbianco". Un nuovo capitolo per questo multistore, rinato grazie all'impegno del Gruppo Arena. Giovedì 10 ottobre, l'apertura al pubblico ha visto migliaia di persone affollare il centro fin dalle... (Cataniatoday.it)

Furto di occhiali al centro commerciale : ladri coltri in flagrante - Verso le ore 20.30 di giovedì, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante della Questura sono intervenuti a Vicenza, in un negozio di ottico all’interno di un centro commerciale della zona Est della città, dove gli addetti alla sicurezza avevano individuato due persone... (Vicenzatoday.it)

Maximall Pompeii - il 15 novembre 2024 l’inaugurazione del più grande centro commerciale del Meridione - Il 15 novembre 2024 l'apertura del Maximall Pompeii, dopo oltre 4 anni di lavori: sarà il centro commerciale più grande del Sud Italia.Continua a leggere . (Fanpage.it)