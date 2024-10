Chiesti 5 anni e 8 mesi per un medico del lavoro: “Ha abusato di cinque donne” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un medico del lavoro è accusato di aver abusato di cinque pazienti in un centro di Crema: per lui è stata chiusa una condanna a cinque anni e otto mesi. Fanpage.it - Chiesti 5 anni e 8 mesi per un medico del lavoro: “Ha abusato di cinque donne” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undelè accusato di averdipazienti in un centro di Crema: per lui è stata chiusa una condanna ae otto

