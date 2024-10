Chiara Ferragni smentisce: nessun accordo con Fedez su separazione e figli. Intanto arriva la sentenza Balocco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata, Chiara Ferragni vorrebbe arrivare presto a un accordo di separazione con il futuro ex marito Fedez. Si era detto che gli ex Ferragnez puntassero a un addio pacifico separandosi in modo consensuale, con Chiara che pur di chiudere la faccenda senza aprire battaglie con Fedez, è d Milleunadonna.it - Chiara Ferragni smentisce: nessun accordo con Fedez su separazione e figli. Intanto arriva la sentenza Balocco Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata,vorrebbere presto a undicon il futuro ex marito. Si era detto che gli ex Ferragnez puntassero a un addio pacifico separandosi in modo consensuale, conche pur di chiudere la faccenda senza aprire battaglie con, è d

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni Innamorata : Tutta la Verità! - Ed è proprio questa storia a catalizzare l’attenzione: tra Chiara e Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, sembra esserci più di una semplice amicizia. Il settimanale Oggi ha svelato che Chiara si sente come una ragazzina alla sua prima cotta. . Il motivo? È ancora coinvolto nella separazione dalla sua ex moglie Giulia Luchi, un processo che non rende facile vivere questa nuova ... (Gossipnews.tv)

Chiara Ferragni e Silvio Campara : la “giacca dell’amore” e il post rimosso - La scelta di un pezzo così emblematico del marchio Ferrari non è casuale: l’auto sportiva rappresenta un simbolo di potenza, lusso e passione, caratteristiche che si rispecchiano anche nella sua relazione con Campara. Lo stile di Chiara: la giacca Ferrari e i dettagli che non sfuggono Come sempre, quando si tratta di Chiara Ferragni, ogni dettaglio del suo look viene analizzato attentamente dai ... (Dilei.it)

Chiara Ferragni passione vintage : la vacanza a Londra tra foto analogiche e maxi bag griffata - Chiara Ferragni è volata a Londra per un'importante fiera d'arte contemporanea: per una giornata dedicata alle gallerie più importanti al mondo ha sfoderato la macchina analogica e una borsa griffata super lusso.Continua a leggere . (Fanpage.it)