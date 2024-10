Cava de’ Tirreni, taglio del nastro della nuova area giochi di Passiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cava de’ Tirreni – 11 ottobre 2024 taglio del nastro del Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, del Consigliere Luca Narbone e della Dirigente Ester Senatore, della nuova area giochi realizzata nella piazza Trezza alla frazione Passiano, con la benedizione del parroco don Ciro Giordano. Il grande impegno per Passiano “In questi anni – afferma il Sindaco Servalli – c‘è stato un grande impegno per Passiano, ricordo solo che abbiamo praticamente rifatto la scuola che presentava gravi problemi di staticità, pochi giorni fa inaugurato anche la palestra che è stata ristrutturata ed oggi un’area giochi“. Una festa stamattina soprattutto per i bambini che hanno vissuto un gioioso prologo alla campanella della scuola. Zon.it - Cava de’ Tirreni, taglio del nastro della nuova area giochi di Passiano Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)de’– 11 ottobre 2024deldel Sindaco dide’, Vincenzo Servalli, del Consigliere Luca Narbone eDirigente Ester Senatore,realizzata nella piazza Trezza alla frazione, con la benedizione del parroco don Ciro Giordano. Il grande impegno per“In questi anni – afferma il Sindaco Servalli – c‘è stato un grande impegno per, ricordo solo che abbiamo praticamente rifatto la scuola che presentava gravi problemi di staticità, pochi giorni fa inaugurato anche la palestra che è stata ristrutturata ed oggi un’“. Una festa stamattina soprattutto per i bambini che hanno vissuto un gioioso prologo alla campanellascuola.

