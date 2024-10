Caterina Balivo contro giochi a La Volta Buona: Rai cancella puntata (Di venerdì 11 ottobre 2024) I giochi telefonici, da sempre croce e delizia della televisione, continuano a dividere l'opinione. Caterina Balivo, che nella puntata de La Volta Buona del 10 ottobre 2024 ha dichiarato apertamente di non apprezzarli, nonostante essi siano parte integrante del suo programma. Durante il gioco telefonico Di Chi È?, un classico segmento interattivo che coinvolge i telespettatori da casa, la conduttrice ha chiuso la chiamata con un ringraziamento piuttosto sarcastico: "Grazie, grazie per aver chiamato e grazie agli autori per questo gioco!" L'ospite della puntata, Beppe Convertini, ha colto subito l'ironia della Balivo, chiedendole sorpreso se i giochi telefonici non le piacciano davvero. La risposta di Caterina non si è fatta attendere: "I giochi in tv non mi piacciono". Tvpertutti.it - Caterina Balivo contro giochi a La Volta Buona: Rai cancella puntata Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Itelefonici, da sempre croce e delizia della televisione, continuano a dividere l'opinione., che nellade Ladel 10 ottobre 2024 ha dichiarato apertamente di non apprezzarli, nonostante essi siano parte integrante del suo programma. Durante il gioco telefonico Di Chi È?, un classico segmento interattivo che coinvolge i telespettatori da casa, la conduttrice ha chiuso la chiamata con un ringraziamento piuttosto sarcastico: "Grazie, grazie per aver chiamato e grazie agli autori per questo gioco!" L'ospite della, Beppe Convertini, ha colto subito l'ironia della, chiedendole sorpreso se itelefonici non le piacciano davvero. La risposta dinon si è fatta attendere: "Iin tv non mi piacciono".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caterina Balivo contro gli autori del suo programma La Volta Buona : “Non mi piacciono i giochi in tv” - E non è la prima volta che la conduttrice se la prende con i suoi autori. "Grazie agli autori, i giochi in tv non mi piacciono", le parole che hanno spiazzato i telespettatori e Beppe Convertini, presente in studio accanto a lei. Continua a leggere . Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata di ieri, giovedì 10 ottobre, non ha nascosto la sua avversione contro i giochi in tv. (Fanpage.it)

“Zitto - non puoi fare nomi”. Caterina Balivo costretta a fermare l’ospite in diretta su quei fatti delicati - Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, il passo successivo sarà l’archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Caterina Balivo ha sollevato una questione importante durante l’intervento dell’anziano, che aveva dichiarato di avere due lauree. Da anni, Gisella Cardia sostiene di possedere una statuetta della Madonna, acquistata a Medjugorje, che lacrima sangue e che le ... (Caffeinamagazine.it)

Trieste "capitale del tradimento" : risate su Rai Uno con Caterina Balivo - Nell'episodio del programma di Rai Uno "La Volta Buona", condotto da Caterina Balivo e trasmesso venerdì 4 ottobre 2024, Trieste è stata al centro di un dialogo piuttosto bizzarro. In un'atmosfera divertente, la città è stata etichettata come "capitale del tradimento" in Italia. Tra battute e... (Triesteprima.it)