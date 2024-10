Castel Volturno, Conte arrivato con il fratello: si lavora sul recupero di Meret e la condizione di Lukaku (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue il recupero di Meret con cautela, mentre Conte elabora un piano strategico per massimizzare il rendimento di Lukaku. Castel Volturno, 11 ottobre 2024 – Antonio Conte è tornato al Training Center di Castel Volturno per la seduta di allenamento pomeridiana, e per l’occasione si è presentato con il fratello Gianluca. Secondo le ultime notizie fornite da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, il clima all’interno del club è sereno e concentrato. Atmosfera di lavoro al centro tecnico “Tutto tranquillo a Castel Volturno, oggi solo seduta pomeridiana”, ha dichiarato Modugno ai microfoni di Marte Sport Live. Conte, insieme al suo match analyst e collaboratore tecnico, è impegnato nei preparativi per accogliere la squadra. L’allenatore ha trasmesso un messaggio di positività , sottolineando l’importanza del buon umore nel processo di preparazione. Napolipiu.com - Castel Volturno, Conte arrivato con il fratello: si lavora sul recupero di Meret e la condizione di Lukaku Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue ildicon cautela, mentreelabora un piano strategico per massimizzare il rendimento di, 11 ottobre 2024 – Antonioè tornato al Training Center diper la seduta di allenamento pomeridiana, e per l’occasione si è presentato con ilGianluca. Secondo le ultime notizie fornite da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, il clima all’interno del club è sereno e concentrato. Atmosfera di lavoro al centro tecnico “Tutto tranquillo a, oggi solo seduta pomeridiana”, ha dichiarato Modugno ai microfoni di Marte Sport Live., insieme al suo match analyst e collaboratore tecnico, è impegnato nei preparativi per accogliere la squadra. L’allenatore ha trasmesso un messaggio di positività , sottolineando l’importanza del buon umore nel processo di preparazione.

Ultimissime Napoli calcio - decisione insolita di Conte : succederà da oggi a Castel Volturno - Oggi è in programma al centro sportivo di Castel Volturno la ripresa della preparazione e per tutta la settimana sono previsti solamente allenamenti mattutini: nessuna doppia seduta. Il Napoli quest’oggi si ritrova a Castel Volturno, agli ordini del tecnico Antonio Conte, che per poco più di una settimana dovrà fare a meno di tutti i calciatori impegnati in Nazionale. (Spazionapoli.it)

Conte ha cambiato pure gli armadi a Castel Volturno. Gli scheletri sono stati sfrattati - Gli scheletri sono stati sfrattati sembra essere il primo su ilNapolista. Buongiorno li dietro è talmente forte che ss gli strofini la maglia ti offre anche tre desideri. Rigore netto non fischiato. Un cross che Caprile ha sventato mettendo la mano fuori alla finestra prendendosi una pausa dallo smart working. (Ilnapolista.it)

Conte teme il Monza - il tecnico ha parlato con i calciatori a Castel Volturno - “So che ora si parlerà di un grande Napoli, ma già domani contro il Monza dovremo affrontare molte difficoltà che ci riporteranno alla realtà ,” ha dichiarato il tecnico, sottolineando che ogni partita deve essere affrontata come se fosse la più importante. “Il bello è stato vedere come, nonostante il cambio di interpreti, la squadra abbia mantenuto il suo stile di gioco,” ha detto Conte. (Napolipiu.com)