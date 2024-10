Bijol, Carnavale conferma: «Pronto per le big, ma non parte!» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista per Radio Kiss Kiss e ha confermato l’interesse delle big su Jaka Bijol. SITUAZIONE – Jaka Bijol è il difensore dell’Udinese che sta ben impressionando in Serie A nelle ultime stagioni. Il giocatore ha 25 anni, costa sui 15-20 milioni ad oggi e viene tra l’altro da un ottimo Europeo con la maglia della Slovenia. Alto 190 centimetri e leader del reparto bianconero, l’Inter lo segue da tempo e i dirigenti Piero Ausilio e Dario Baccin lo hanno attenzionato. La difesa nerazzurra va ringiovanita assolutamente, aiuta nel ricambio anche la scadenza dei contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Bijol, Carnevale chiude alla cessione! PAROLE – Andrea Carnevale, uno dei dirigenti dell’Udinese, ha parlato su Radio Kiss Kiss e ha confermato l’interesse delle grandi squadre. Inter-news.it - Bijol, Carnavale conferma: «Pronto per le big, ma non parte!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista per Radio Kiss Kiss e hato l’interesse delle big su Jaka. SITUAZIONE – Jakaè il difensore dell’Udinese che sta ben impressionando in Serie A nelle ultime stagioni. Il giocatore ha 25 anni, costa sui 15-20 milioni ad oggi e viene tra l’altro da un ottimo Europeo con la maglia della Slovenia. Alto 190 centimetri e leader del reparto bianconero, l’Inter lo segue da tempo e i dirigenti Piero Ausilio e Dario Baccin lo hanno attenzionato. La difesa nerazzurra va ringiovanita assolutamente, aiuta nel ricambio anche la scadenza dei contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij., Carnevale chiude alla cessione! PAROLE – Andrea Carnevale, uno dei dirigenti dell’Udinese, ha parlato su Radio Kiss Kiss e hato l’interesse delle grandi squadre.

