Basket B nazionale Parola all’ex Merletto | emozionante tornare in una città che mi ha dato tanto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Jesi – Latina “sarà una sfida ardua, fisica ma”. Il play di punta della scorsa stagione parla a viso aperto facendo un’onesta analisi di un inizio stagione faticoso per entrambe le formazioni JESI, 11 ottobre 2024 – Domenica 13 settembre ore 18, ritorna ilal PalaTriccoli. In occasione della 4º giornata di campionato Valentini e company affronteranno il Latinadell’ex Daniele. Un inizio di stagione difficile per i bianco blu di casa: nelle prime tre giornate, ancora fermi a 0 punti. Sconfitte subite soldi misura, segnale di un percorso in evoluzione che tuttavia necessita di un cambiamento di rotta immediato per un quintetto, quello jesino, che indubbiamente ha molto di più da far valere di quello finora non raccolto.