Dilei.it - Ascolti tv del 10 ottobre, l’Italia su Rai 1 cambia tutti i palinsesti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Su Rai 1è scesa in campo contro il Belgio per la Nations Uefa League e ha scombussolatotelevisivi. Così Stefano De Martino non è andato in onda con Affari Tuoi, malgrado lo share lo stia premiando ogni giorno. Ma per la Nazionale di calcio si fa questo ed altro. È saltato anche il solito appuntamento con il Grande Fratello. Al suo posto su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Endless Love. Mentre su Italia 1 ha debuttato la nuova stagione de Le Iene presentano: Inside con l’inchiesta Gli esorcismi di Don Barone: si parte dalla vicenda legata a Don Michele Barone, sedicente esorcista e oggi ex prete, che, proprio grazie alle inchieste mostrate in tv, è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, con l’accusa di lesioni e maltrattamenti su una tredicenne. Una storia iniziata dieci anni fa che non sembra ancora essere finita.