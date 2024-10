Approvate Linee Guida AGCOM su Prominence dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Riguarda la versione integrale del Live Tech Talk: Speciale Prominence RadioClicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattitoLive Tech Talk - Speciale Promincence RadioSegui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale Media Partner: Digital-News.it.Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta del 9 ottobre 2024, ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le “Linee Guida in materia di Prominence dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici di interesse generale” (Linee Guida SIG), volte a garantire una posizione di rilievo ai Servizi di interesse generale sugli schermi televisivi, ferma restando la possibilità per l’utente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei Servizi, come disposto dal Digital-news.it - Approvate Linee Guida AGCOM su Prominence dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Riguarda la versione integrale del Live Tech Talk: SpecialeRadioClicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattitoLive Tech Talk - Speciale Promincence RadioSegui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare DigitalePartner: Digital-News.it.Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta del 9 ottobre 2024, ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le “in materia dideididi interesse generale” (SIG), volte a garantire una posizione di rilievo aidi interesse generale sugli schermi televisivi, ferma restando la possibilità per l’utente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei, come disposto dal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Tech Talk LIVE Speciale Prominence Radio - Streaming in diretta su Digital-News.it alle ore 12 - Il dibattito vedrĂ la partecipazione di figure di spicco del settore, tra cui. Non perdere l'opportunitĂ di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News. . . Live Tech Talk - Speciale Promincence Radio Segui l'evento su Digital-News. (Digital-news.it)

Tech Talk LIVE Speciale Prominence Radio - Streaming in diretta su Digital-News.it alle ore 12 - com/embed/A3kodFs2a7U" width="100%" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Non perdere l'<strong>opportunità</strong> di partecipare al nuovo <strong>TECH TALK</strong>, un evento di grande <strong>rilevanza</strong> organizzato da <strong>Comunicare Digitale</strong> in ... (Digital-news.it)

Tech Talk LIVE Speciale Prominence Radio - Streaming in diretta su Digital-News.it alle ore 12 - it. Questo concetto, emerso inizialmente nel contesto televisivo, sta rapidamente diventando un tema centrale anche per il futuro della radio. . it. 00. . Il dibattito vedrĂ la partecipazione di figure di spicco del settore, tra cui. Guarda in Diretta Streaming il Live Tech Talk: Speciale Prominence Radio Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12. (Digital-news.it)