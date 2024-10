Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 11 Ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 11 Ottobre Taylor affronta Brooke per cercare di capire cosa abbia detto Hope su Thomas. Brooke cerca di difendere la figlia, ma la discussione mette a dura prova la loro amicizia. Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 11 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 11Taylor affronta Brooke per cercare di capire cosa abbia detto Hope su Thomas. Brooke cerca di difendere la figlia, ma la discussione mette a dura prova la loro amicizia.

