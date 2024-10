Allestisce in casa un laboratorio per il confezionamento della droga (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIn casa aveva hashish, marijuana, altre sostanze psicotrope, oltre a una sorta di laboratorio per preparare e confezionare le dosi di stupefacenti. A scoprirlo la Guardia di finanza di Empoli che ha arrestato un 29enne. L’uomo, con Firenzetoday.it - Allestisce in casa un laboratorio per il confezionamento della droga Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayInaveva hashish, marijuana, altre sostanze psicotrope, oltre a una sorta diper preparare e confezionare le dosi di stupefacenti. A scoprirlo la Guardia di finanza di Empoli che ha arrestato un 29enne. L’uomo, con

