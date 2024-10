Al via la Festa della castagna di Vallerano: il primo week-end all’insegna del gusto e delle attività rurali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna con la sua XXII edizione la Festa della castagna di Vallerano tra sapori autentici, arte, cultura e tradizioni locali. La Festa della castagna di Vallerano torna per la sua XXII edizione, pronta a offrire un mese di eventi imperdibili dal 12 ottobre al 3 novembre. Quattro weekend ricchi di appuntamenti, oltre 40 in totale, 2anews.it - Al via la Festa della castagna di Vallerano: il primo week-end all’insegna del gusto e delle attività rurali Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna con la sua XXII edizione laditra sapori autentici, arte, cultura e tradizioni locali. Laditorna per la sua XXII edizione, pronta a offrire un mese di eventi imperdibili dal 12 ottobre al 3 novembre. Quattroend ricchi di appuntamenti, oltre 40 in totale,

