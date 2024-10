Addio a Ethel, matriarca della famiglia Kennedy (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ethel Kennedy, una delle ultime rappresentanti della vecchia generazione dei Kennedy, è morta il 10 ottobre a 96 anni. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa con un comunicato, ricordandola come una donna di straordinaria forza e coraggio, impegnata per tutta la vita nella difesa dei diritti umani e della giustizia sociale. La sua morte segna la fine di un’epoca per una delle dinastie familiari più e potenti e influenti della politica americana. Una vita segnata da tragedie Ethel Skakel Kennedy nacque l’11 aprile 1928 e crebbe in una famiglia agiata del Connecticut. La sua vita cambiò radicalmente quando sposò Robert Francis Kennedy nel 1950, futuro senatore e procuratore generale degli Stati Uniti. Velvetmag.it - Addio a Ethel, matriarca della famiglia Kennedy Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), una delle ultime rappresentantivecchia generazione dei, è morta il 10 ottobre a 96 anni. Laha annunciato la sua scomparsa con un comunicato, ricordandola come una donna di straordinaria forza e coraggio, impegnata per tutta la vita nella difesa dei diritti umani egiustizia sociale. La sua morte segna la fine di un’epoca per una delle dinastie familiari più e potenti e influentipolitica americana. Una vita segnata da tragedieSkakelnacque l’11 aprile 1928 e crebbe in unaagiata del Connecticut. La sua vita cambiò radicalmente quando sposò Robert Francisnel 1950, futuro senatore e procuratore generale degli Stati Uniti.

