Accerchiato e pestato in strada da tre persone per 10 euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Passeggiava a piedi per strada quando è stato avvicinato da tre persone, che lo hanno Accerchiato. I tre malviventi, dopo avergli chiesto la somma di 10 euro hanno scatenato una violenza inaudita.Il malcapitato, cittadino indiano di 25 anni, è stato aggredito, pestato e colpito sulla testa. I Latinatoday.it - Accerchiato e pestato in strada da tre persone per 10 euro Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Passeggiava a piedi perquando è stato avvicinato da tre, che lo hanno. I tre malviventi, dopo avergli chiesto la somma di 10hanno scatenato una violenza inaudita.Il malcapitato, cittadino indiano di 25 anni, è stato aggredito,e colpito sulla testa. I

