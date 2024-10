"Zelensky più flessibile sulla fine della guerra". Summit con Macron e Meloni, domani dal Papa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fonti Nato: "Aperto un diverso approccio". Lui: "Nel 2025 pace possibile". Mosca: "L'Occidente alza il rischio di guerra atomica" Ilgiornale.it - "Zelensky più flessibile sulla fine della guerra". Summit con Macron e Meloni, domani dal Papa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fonti Nato: "Aperto un diverso approccio". Lui: "Nel 2025 pace possibile". Mosca: "L'Occidente alza il rischio diatomica"

