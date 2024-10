VIDEO| Che spettacolo il corallo nero, le strepitose immagini che arrivano dai fondali di Scilla (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avete mai sentito parlare del corallo nero? A mostrarne le meravigliosi immagini, direttamente dai fondali dello Stretto ancora una volta Scilla diving center, centro immersioni nato nel 1990 che esplora le profondità di quest'area unica e conquista i social con le sue immagini spettacolari Reggiotoday.it - VIDEO| Che spettacolo il corallo nero, le strepitose immagini che arrivano dai fondali di Scilla Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avete mai sentito parlare del? A mostrarne le meravigliosi, direttamente daidello Stretto ancora una voltadiving center, centro immersioni nato nel 1990 che esplora le profondità di quest'area unica e conquista i social con le suespettacolari

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno: ecco chi sono i sei candidati - Si tratta di Fiorella Belpoggi, Giovanni Chimienti, Igor D'India, Cecilia Di Lieto, Giuseppe Giovì Monteleone e Acs Gazaweb. La premiazione il 29 novembre ... (casalenews.it)

Lorenzo Bertelli: «Le aziende come la nostra siano esempio di una vera sostenibilità» - Il responsabile della corporate social responsability del gruppo Prada spiega i successi e le sfide del progetto Sea Beyond, condotto in partnership con l’Unesco, che vuole creare consapevolezza sulla ... (ilsole24ore.com)

“I ragazzi del paese ci consideravano campagnoli", il parroco racconta il piccolo borgo con radici antiche - Già da tempo i calbanesi avevano chiesto a don Daniele se si fosse prestato per preparare un libro per la loro frazione. Ed ora è arrivato il momento ... (cesenatoday.it)