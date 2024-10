Ursula può festeggiare, dalla Commissione giuridica Juri arriva il primo via libera ai 26 commissari designati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla fine, Ursula von der Leyen può festeggiare. Nonostante i dubbi emersi nelle settimane scorse, la Commissione Affari Giuridici dell’Eurocamera, al termine della valutazione sui possibili conflitti di interesse dei commissari designati, ha dato il via libera alle audizioni di tutti e 26 i candidati. “I deputati della Commissione giuridica (Juri) hanno concluso la procedura di esame dei potenziali conflitti di interesse dei nuovi commissari designati in relazione ai rispettivi portafogli. Il processo procederà ora con le audizioni di conferma, durante le quali ogni commissario designato sarà ascoltato nelle rispettive commissioni secondo il calendario concordato dal Parlamento”, spiega la Commissione. Lanotiziagiornale.it - Ursula può festeggiare, dalla Commissione giuridica Juri arriva il primo via libera ai 26 commissari designati Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla fine,von der Leyen può. Nonostante i dubbi emersi nelle settimane scorse, laAffari Giuridici dell’Eurocamera, al termine della valutazione sui possibili conflitti di interesse dei, ha dato il viaalle audizioni di tutti e 26 i candidati. “I deputati della) hanno concluso la procedura di esame dei potenziali conflitti di interesse dei nuoviin relazione ai rispettivi portafogli. Il processo procederà ora con le audizioni di conferma, durante le quali ognio designato sarà ascoltato nelle rispettive commissioni secondo il calendario concordato dal Parlamento”, spiega la

