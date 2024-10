Uragano Milton, meteorologo Guidi: "Non c'entra il cambiamento climatico e non è il più forte degli ultimi 20 anni" (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Uragano Milton si è abbattuto sulla Florida, ma fortunatamente è sceso di categoria prima di toccare terra, passando da forza 4 a forza 2 e poi a 1; secondo il meteorologo Guido Guidi, tenente colonnello dell’Aeronautica militare, "non c'entra il cambiamento climatico e non si tratta dell'Uragano Ilgiornaleditalia.it - Uragano Milton, meteorologo Guidi: "Non c'entra il cambiamento climatico e non è il più forte degli ultimi 20 anni" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'si è abbattuto sulla Florida, ma fortunatamente è sceso di categoria prima di toccare terra, passando da forza 4 a forza 2 e poi a 1; secondo ilGuido, tenente colonnello dell’Aeronautica militare, "non c'ile non si tratta dell'

