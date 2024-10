Ucraina: Zelensky a Londra, incontro con Starmer a Downing Street (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Prima tappa a Londra per il presidente Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel tour che lo porterà in alcune delle principali capitali d’Europa, tra cui Parigi, Roma e Berlino. Il leader di Kiev, scrive il Guardian, è arrivato al numero 10 di Downing Street per colloqui con il premier britannico, Keir Starmer. Ieri un portavoce di Starmer ha spiegato che il primo ministro, durante l’incontro, ribadirà “il fermo sostegno del Regno Unito all’Ucraina di fronte all’attuale aggressione russa”. Lapresse.it - Ucraina: Zelensky a Londra, incontro con Starmer a Downing Street Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Prima tappa aper il presidente, Volodymyr, nel tour che lo porterà in alcune delle principali capitali d’Europa, tra cui Parigi, Roma e Berlino. Il leader di Kiev, scrive il Guardian, è arrivato al numero 10 diper colloqui con il premier britannico, Keir. Ieri un portavoce diha spiegato che il primo ministro, durante l’, ribadirà “il fermo sostegno del Regno Unito all’di fronte all’attuale aggressione russa”.

