Torna con Briatore Super scoop su Elisabetta Gregoraci cosa è cambiato nella sua vita

(Di giovedì 10 ottobre 2024)e Flaviosonoti insieme? Fino a qualche settimana fa unadel genere avrebbe potuto tranquillamente essere derubricata alla voce “fanta-gossip”. Ma adesso quello che sembrava impossibile potrebbe essere diventato realtà. Come dite? Non ci credete? E fate male. Adesso, con calma, vi spieghiamo tutto. Allora, da dove iniziare? Sì, partiamo dall’ultima reunion sotto i riflettori dello show di Rai 2 “Questione di Stile“. La showgirl ha intervistato il suo ex marito Flavioper la rubrica “I segreti di casa Briatoraci“. E tra i due chiunque ha potuto notare una sintonia, frecciatine e sorrisetti tipici di una coppia affiatata, anzi affiatatissima. Di sicuro si conoscono bene visto che oltre ad essere stati insieme tanti anni hanno avuto anche un figlio, Nathan Falco.