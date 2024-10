Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan in trattative finali per il nuovo film di Guy Ritchie (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan in trattative finali per il nuovo film di Guy Ritchie Secondo quanto riferito da Deadline, Tom Hardy (Inception, RocknRolla), Helen Mirren (1923) e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) sono nelle trattative finali per recitare nella serie Paramount+ The Associate (titolo provvisorio) di Guy Ritchie. The Associate di Guy Ritchie racconterà le fortune e la reputazione della famiglia più importante d’Europa a rischio, strane alleanze e tradimenti inaspettati; e mentre la famiglia potrebbe essere la più elitaria di Londra oggi, la natura della loro attività significa che non c’è garanzia di cosa riserva il futuro. Il dramma di un’ora di Showtime/MTV Studios e 101 Studios segue due generazioni di gangster, le attività che gestiscono, le complesse relazioni che intrecciano e l’uomo a cui si rivolgono per risolvere i loro problemi. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tominper ildi GuySecondo quanto riferito da Deadline, Tom(Inception, RocknRolla),(1923) e(Mamma Mia!) sono nelleper recitare nella serie Paramount+ The Associate (titolo provvisorio) di Guy. The Associate di Guyracconterà le fortune e la reputazione della famiglia più importante d’Europa a rischio, strane alleanze e tradimenti inaspettati; e mentre la famiglia potrebbe essere la più elitaria di Londra oggi, la natura della loro attività significa che non c’è garanzia di cosa riserva il futuro. Il dramma di un’ora di Showtime/MTV Studios e 101 Studios segue due generazioni di gangster, le attività che gestiscono, le complesse relazioni che intrecciano e l’uomo a cui si rivolgono per risolvere i loro problemi.

Tom Hardy - Helen Mirren e Pierce Brosnan : cast all star per la nuova serie di Guy Ritchie - Le sorti della famiglia criminale saranno a repentaglio nello show che mostra come il clan più potente di …. L'interprete di Venom Tom Hardy, la sempreverde Helen Mirren e l'ex James Bond Pierce Brosnan potrebbero ben presto ritrovarsi sull'adrenalinico set del regista di The Snatch per raccontare la storia di due generazioni di gangster, dei loro affari di famiglia, delle complesse relazioni che ... (Movieplayer.it)