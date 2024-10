Tentato furto in un ristorante pontino: danneggiata l’entrata del locale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella mattina di oggi, verso le ore 5:00, i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile sono intervenuti in risposta a una segnalazione di furto in corso presso un ristorante a Latina. Il tentativo di effrazione All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato accertato che ignoti avevano forzato la saracinesca e infranto il vetro della porta d’ingresso per entrare nel locale. Nonostante il danno causato, i ladri hanno abbandonato il luogo senza portare via alcun bene. Ispezione del gestore Il gestore del ristorante, contattato immediatamente dai Carabinieri, si è recato sul posto per effettuare un’ispezione. Dopo un’attenta verifica, ha confermato che nessun oggetto o attrezzatura era stata sottratta, lasciando intendere che i malviventi fossero fuggiti a mani vuote. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella mattina di oggi, verso le ore 5:00, i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile sono intervenuti in risposta a una segnalazione diin corso presso una Latina. Il tentativo di effrazione All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato accertato che ignoti avevano forzato la saracinesca e infranto il vetro della porta d’ingresso per entrare nel. Nonostante il danno causato, i ladri hanno abbandonato il luogo senza portare via alcun bene. Ispezione del gestore Il gestore del, contattato immediatamente dai Carabinieri, si è recato sul posto per effettuare un’ispezione. Dopo un’attenta verifica, ha confermato che nessun oggetto o attrezzatura era stata sottratta, lasciando intendere che i malviventi fossero fuggiti a mani vuote.

