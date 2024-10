Stellantis, il governo esercita il golden power sulla vendita di Comau: “Prescrizioni” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il governo ha esercitato il golden power “mediante Prescrizioni” sulla cessione di Comau da parte di Stellantis. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera con paletti all’operazione di vendita della società di tecnologia, specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, la cui maggioranza sarà controllata indirettamente dal fondo Usa One Equity Partner. Lo spin-off dell’azienda – dentro la quale il gruppo automobilistico resterà con il 49,9% – era previsto dal momento della fusione Psa-Fca nel gennaio 2021. La chiusura della transazione è prevista entro la fine del 2024 ed è soggetta alle approvazioni normative dell’antitrust, oltre alle consuete condizioni di chiusura. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, il governo esercita il golden power sulla vendita di Comau: “Prescrizioni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilhato il“mediantecessione dida parte di. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera con paletti all’operazione didella società di tecnologia, specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, la cui maggioranza sarà controllata indirettamente dal fondo Usa One Equity Partner. Lo spin-off dell’azienda – dentro la quale il gruppo automobilistico resterà con il 49,9% – era previsto dal momento della fusione Psa-Fca nel gennaio 2021. La chiusura della transazione è prevista entro la fine del 2024 ed è soggetta alle approvazioni normative dell’antitrust, oltre alle consuete condizioni di chiusura.

