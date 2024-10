Ilrestodelcarlino.it - ’Sportello Lavoro per Te’. Il nuovo servizio all’Hub Stazione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dai primi di ottobredi Medicina (piazza della Repubblica 2) è attivoper Te’, ildi supporto per l’accesso ai programmi del Centro per l’Impiego di Imola. Grazie all’accordo sottoscritto dal Comune con l’Agenzia Regionale per l’Impiego, gli operatori di Officina Immaginata affiancheranno i cittadini nella fase di prenotazione dell’appuntamento e in quella di colloquio a distanza con il Centro per l’Impiego di Imola. L’obiettivo delè offrire supporto amministrativo e agevolare l’accesso dei giovani ai programmi di politica attiva del, con particolare riguardo ai progetti loro dedicati ad esempio il programma GOL, senza doversi recare direttamente al Centro.