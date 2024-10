Sinner, altro traguardo: sarà Numero Uno del mondo fino al 2025 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner chiuderà l’anno al primo posto della classifica mondiale Atp. La clamorosa e del tutto inattesa sconfitta di Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai contro il tennista ceco Machac, capace di compiere una vera e propria impresa, ha regalato al nostro campione la certezza di chiudere il 2024 come Numero 1 del mondo. Alcaraz e Zverev troppo distanti Alcaraz, che ora è secondo nel ranking mondiale con 6710 punti, non potrà più agganciare l’altoatesino al vertice della classifica mondiale. Nemmeno Alexander Zverev, fermo a 6215 punti, è più in grado di insidiare il nostro campione. Sinner, con i suoi 9730 punti, si è assicurato la prima posizione nella Race almeno sino all’inizio del 2025. Un risultato eccezionale che premia la sua costanza. Thesocialpost.it - Sinner, altro traguardo: sarà Numero Uno del mondo fino al 2025 Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikchiuderà l’anno al primo posto della classifica mondiale Atp. La clamorosa e del tutto inattesa sconfitta di Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai contro il tennista ceco Machac, capace di compiere una vera e propria impresa, ha regalato al nostro campione la certezza di chiudere il 2024 come1 del. Alcaraz e Zverev troppo distanti Alcaraz, che ora è secondo nel ranking mondiale con 6710 punti, non potrà più agganciare l’altoatesino al vertice della classifica mondiale. Nemmeno Alexander Zverev, fermo a 6215 punti, è più in grado di insidiare il nostro campione., con i suoi 9730 punti, si è assicurato la prima posizione nella Race almeno sino all’inizio del. Un risultato eccezionale che premia la sua costanza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner e il caso doping - l’ex fisioterapista Naldi : “Spero di poter raccontare anch’io cos’è successo - non posso dire altro” - Il caso di positività era dovuto al contatto accidentale con il Trofodermin, crema acquistata dal preparatore atletico Ferrara il 12 febbraio nella farmacia Santissima Trinità di Bologna, portata negli Stati Uniti un mese dopo: Ferrara aveva dato lo spray al fisioterapista Nardi, che lo aveva utilizzato per curare una ferita al dito. (Ilfattoquotidiano.it)

“Doppio con Sinner? Io gioco solo con i tennisti puliti” : un altro attacco di Kyrgios dopo il ricorso della Wada - Secondo Kyrgios, insomma, Sinner non avrebbe dovuto giocare a Pechino o adesso a Shanghai. Ogni novità che riguarda Sinner (e che non sia legata ai risultati sportivi) è accompagnata da un commento sui social del tennista australiano. Per tutto il torneo Kyrgios ha criticato Sinner e la sua assoluzione dall’accusa di doping. (Ilfattoquotidiano.it)

Sinner torna subito in campo per il suo terzo turno a Shanghai : c’è Etcheverry dall’altro lato del net - C’è un precedente, giocato nel 2023 agli Australian Open: vittoria con un secco 6-3 6-2 6-2 in favore di Jannik, ovviamente super favorito di questo match. Il momento di Sinner lo conosciamo tutti, nonostante i tanti pensieri e la vicenda WADA che si è riaperta, il classe ’01 di Sesto Pusteria anche in questa trasferta asiatica sta impressionando per carattere e determinazione. (Sportface.it)