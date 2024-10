Shaila vuole Lorenzo, ma è Javier che le fa “ribollire il sangue”: la nuova confessione – VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Shaila Gatta continua a fare "tira e molla" tra Javier e Lorenzo: ecco le ultime dinamiche dalla Casa del Grande Fratello. L'articolo Shaila vuole Lorenzo, ma è Javier che le fa “ribollire il sangue”: la nuova confessione – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Shaila vuole Lorenzo, ma è Javier che le fa “ribollire il sangue”: la nuova confessione – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)Gatta continua a fare "tira e molla" tra: ecco le ultime dinamiche dalla Casa del Grande Fratello. L'articolo, ma èche le fa “il”: laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

