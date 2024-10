Sassuolo, Carnevali: “Berardi via a gennaio? Conta il suo recupero, poi ci penseremo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Mercato diverso quest’anno? I conti si fanno alla fine ma siamo contenti. Abbiamo cambiato, abbiamo cambiato nei ruoli dirigenziali, c’è Francesco Palmieri che è il nuovo direttore sportivo. Abbiamo fatto tante cessioni anche quest’anno, abbiamo tenuto tanti giocatori importanti e volevamo tenere Doig, Thorstvedt, Laurienté sebbene ci fossero richieste da squadre europee di un certo tipo e loro insieme ad altri giovani, con tanti italiani, cercheremo di portare a casa un risultato che deve essere quello di ritornare in Serie A nel più breve tempo possibile. Se firmerei a fine anno per avere il Sassuolo in A e Berardi via? Al Sassuolo in Serie A la metterei subito, per Berardi sarebbe bello continuare il cammino insieme. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Mercato diverso quest’anno? I conti si fanno alla fine ma siamo contenti. Abbiamo cambiato, abbiamo cambiato nei ruoli dirigenziali, c’è Francesco Palmieri che è il nuovo direttore sportivo. Abbiamo fatto tante cessioni anche quest’anno, abbiamo tenuto tanti giocatori importanti e volevamo tenere Doig, Thorstvedt, Laurienté sebbene ci fossero richieste da squadre europee di un certo tipo e loro insieme ad altri giovani, con tanti italiani, cercheremo di portare a casa un risultato che deve essere quello di ritornare in Serie A nel più breve tempo possibile. Se firmerei a fine anno per avere ilin A evia? Alin Serie A la metterei subito, persarebbe bello continuare il cammino insieme.

