Salento, travolta in bici a pochi metri dal porto: muore turista (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incidente mortale a pochi metri dal porto di Otranto. La vittima è un'anziana turista norvegese travolta in sella alla sua bici. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine Quotidianodipuglia.it - Salento, travolta in bici a pochi metri dal porto: muore turista Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incidente mortale adaldi Otranto. La vittima è un'anziananorvegesein sella alla sua. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine

Bambina travolta da un’auto mentre va a scuola in bicicletta - Leggi anche: Spaventoso incidente in autostrada: “Tutto bloccato” Secondo quanto si apprende, la bambina pedalava sulla sua bicicletta per andare a scuola, quando è stata investita da un’auto. Non è ancora chiaro se l’automobile sia rimasta coinvolta in un incidente con un altro mezzo e, nella carambola, abbia colpito fortuitamente la piccola. (Thesocialpost.it)

Natalia Cristante - travolta in bici e lasciata morire sul ciglio della strada : individuato il tir pirata - PORTOGRUARO (VENEZIA) - E' stato individuato il mezzo che lunedì scorso ha investito e ucciso Natalia Cristante, 81 anni, di Teglio Veneto (Venezia) ma originaria di Cordovado (Pordenone),... (Ilgazzettino.it)

Natalia Cristante travolta in bici e lasciata morire sul ciglio della strada : caccia al pirata della strada - TEGLIO VENETO - Un pirata della strada ha investito e ucciso, questa mattina, attorno alle 7, una donna di 81 anni, in via Udine, a Portogruaro (Venezia). La vittima Natalia... (Ilgazzettino.it)