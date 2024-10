Ilgiorno.it - Rogo in un condominio, tre appartamenti inagibili e un ustionato

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È di un ferito e seicoinvolti, di cui tre attualmente non utilizzabili il bilancio dell’incendio scoppiato ieri poco dopo mezzogiorno in undella frazione Peghera, a Taleggio. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale, non è in pericolo di vita ma ha ustioni alle mani. L’ipotesi al vaglio è che l’incendio sia stato innescato proprio dall’uomo - un cinquantenne – rimasto: avrebbe usato dell’alcol per accendere una stufa e ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Dal primo piano ilsi è rapidamente esteso. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa dei vigili del fuoco di via Codussi ha inviato quattro squadre partite dai distaccamenti di Zogno, Dalmine e i volontari di Treviglio e Gazzaniga. La centrale del 118 ha inviato un’ambulanza e l’automedica per soccorrere l’