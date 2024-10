“Road to Music Performance”: seminario gratuito per docenti di musica con attestato S.O.F.I.A. (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Road to Music Performance“: Trinity College London propone un seminario gratuito online indirizzato agli insegnanti di educazione Musicale e strumento Musicale interessati a guidare i propri studenti nella crescita nel loro essere Musicisti, con un respiro all’internazionalizzazione del percorso didattico. ??L’evento, con attestazione S.O.F.I.A., si svolgerà in 6 incontri dal 18 Ottobre 2024 al 21 L'articolo “Road to Music Performance”: seminario gratuito per docenti di Musica con attestato S.O.F.I.A. . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “to“: Trinity College London propone unonline indirizzato agli insegnanti di educazioneale e strumentoale interessati a guidare i propri studenti nella crescita nel loro essereisti, con un respiro all’internazionalizzazione del percorso didattico. ??L’evento, con attestazione S.O.F.I.A., si svolgerà in 6 incontri dal 18 Ottobre 2024 al 21 L'articolo “to”:perdia conS.O.F.I.A. .

