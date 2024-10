Ritiro Valentino Rossi, annuncio improvviso poco fa: la decisione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Valentino Rossi fa un annuncio importante, ecco quando ci sarà il suo Ritiro definitivo dalle competizioni sportive Una vita dedicata ai motori e alle corse, fin dalla più tenera età quando scorrazzava sulle mini moto, osservato da suo padre Graziano. E diventando una vera leggenda dello sport italiano e internazionale. Valentino Rossi ha scritto pagine epiche nel motomondiale e non ha ancora finito di entusiasmare i suoi tifosi. Valentino Rossi (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Una carriera nelle quattro classi motociclistiche durata complessivamente 25 anni, con ben nove titoli mondiali e una serie di imprese da tramandare ai posteri. Sui circuiti di tutto il mondo, Valentino ha segnato un’epoca e anche se adesso la scena è di altri la sua passione per le gare è intatta. Infatti, Rossi non ha minimamente smesso di dedicarsi alla velocità. Calciomercato.it - Ritiro Valentino Rossi, annuncio improvviso poco fa: la decisione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)fa unimportante, ecco quando ci sarà il suodefinitivo dalle competizioni sportive Una vita dedicata ai motori e alle corse, fin dalla più tenera età quando scorrazzava sulle mini moto, osservato da suo padre Graziano. E diventando una vera leggenda dello sport italiano e internazionale.ha scritto pagine epiche nel motomondiale e non ha ancora finito di entusiasmare i suoi tifosi.(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Una carriera nelle quattro classi motociclistiche durata complessivamente 25 anni, con ben nove titoli mondiali e una serie di imprese da tramandare ai posteri. Sui circuiti di tutto il mondo,ha segnato un’epoca e anche se adesso la scena è di altri la sua passione per le gare è intatta. Infatti,non ha minimamente smesso di dedicarsi alla velocità.

