Ragazzina di 13 anni resta incinta del padre e la mamma sapeva tutto, il procuratore: “Va condannato a 10 anni” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una storia agghiacciante arriva da Torino dove, nel luglio dello scorso anno, un uomo di 45 anni, di origine filippina, ha stuprato ripetutamente la figlia che all’epoca aveva 13 anni, persino mentre la giovane era ricoverata in ospedale, incinta di lui dopo i suoi abusi. Oggi il procuratore aggiunto sabaudo, Cesare Parodi, ha chiesto una condanna a dieci anni di carcere per il papà mostro.Leggi anche: Il padre non approva la relazione della figlia con l’attore: così uccide il 22enne e i suoi genitori Il padre violentatore incastrato dalle telecamere A scoprire la violenza subita dalla giovane e la paternità di quel bambino che portava in grembo sono stati gli inquirenti, ma solo grazie a una telecamera nascosta, installata all’ospedale ginecologico Sant’Anna di Torino dove era ricoverata. Thesocialpost.it - Ragazzina di 13 anni resta incinta del padre e la mamma sapeva tutto, il procuratore: “Va condannato a 10 anni” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una storia agghiacciante arriva da Torino dove, nel luglio dello scorso anno, un uomo di 45, di origine filippina, ha stuprato ripetutamente la figlia che all’epoca aveva 13, persino mentre la giovane era ricoverata in ospedale,di lui dopo i suoi abusi. Oggi ilaggiunto sabaudo, Cesare Parodi, ha chiesto una condanna a diecidi carcere per il papà mostro.Leggi anche: Ilnon approva la relazione della figlia con l’attore: così uccide il 22enne e i suoi genitori Ilviolentatore incastrato dalle telecamere A scoprire la violenza subita dalla giovane e la paternità di quel bambino che portava in grembo sono stati gli inquirenti, ma solo grazie a una telecamera nascosta, installata all’ospedale ginecologico Sant’Anna di Torino dove era ricoverata.

