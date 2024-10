Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis: “È il momento di fermarsi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo anni di successi straordinari e sfide fisiche, Rafael Nadal ha scelto di mettere fine alla sua gloriosa carriera. L’annuncio è arrivato tramite un videomessaggio sui social media, nel quale Nadal ha condiviso la sua decisione con milioni di fan in tutto il mondo. Il suo addio sarà ufficializzato alla fine della Coppa Davis 2024, torneo che rappresenterà il suo ultimo impegno professionale. Nadal, l’addio di una leggenda Nadal, a 38 anni, ha dichiarato che la decisione di ritirarsi è stata una delle più difficili della sua vita, ma inevitabile. Gli ultimi due anni sono stati segnati da infortuni ricorrenti che hanno limitato la sua capacità di competere al massimo livello. “Negli ultimi tempi ho faticato molto a giocare senza limitazioni fisiche” ha ammesso. “Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse, ma ora è il momento di fermarmi. Velvetmag.it - Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis: “È il momento di fermarsi” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo anni di successi straordinari e sfide fisiche,elha scelto di mettere fine alla sua gloriosa carriera. L’annuncio è arrivato tramite un videomessaggio sui social media, nel qualeha condiviso la sua decisione con milioni di fan in tutto il mondo. Il suo addio sarà ufficializzato alla fine della Coppa Davis 2024, torneo che rappresenterà il suo ultimo impegno professionale., l’addio di una leggenda, a 38 anni, ha dichiarato che la decisione di ritirarsi è stata una delle più difficili della sua vita, ma inevitabile. Gli ultimi due anni sono stati segnati da infortuni ricorrenti che hanno limitato la sua capacità di competere al massimo livello. “Negli ultimi tempi ho faticato molto a giocare senza limitazioni fisiche” ha ammesso. “Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse, ma ora è ildi fermarmi.

