Quanto incassa lo Stato dalle tasse | +65% nei primi 8 mesi del 2024

Quanto incassa lo Stato dalle tasse: +6,5% nei primi 8 mesi del 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei primi otto mesi del 2024, le entrate tributarie dello Stato italiano hanno registrato un significativo aumento del 6,5%, portando a un incasso totale di 380.340 milioni di euro, con un incremento di 23.341 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo i dati del bollettino mensile del Ministero dell’Economia, pubblicati a ottobre 2024 e riferiti al periodo gennaio-agosto 2024, questo risultato è attribuibile a un aumento delle imposte dirette (+8,3%) e delle imposte indirette (+4,2%), che evidenziano un contesto economico in ripresa. Quanto incassa lo Stato dalle imposte L’analisi dei dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze mostra che le entrate tributarie hanno avuto un andamento positivo sia per le imposte dirette che per quelle indirette. Se consideriamo infatti i 380. Quifinanza.it - Quanto incassa lo Stato dalle tasse: +6,5% nei primi 8 mesi del 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Neiottodel, le entrate tributarie delloitaliano hanno registrato un significativo aumento del 6,5%, portando a un incasso totale di 380.340 milioni di euro, con un incremento di 23.341 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo i dati del bollettino mensile del Ministero dell’Economia, pubblicati a ottobree riferiti al periodo gennaio-agosto, questo risultato è attribuibile a un aumento delle imposte dirette (+8,3%) e delle imposte indirette (+4,2%), che evidenziano un contesto economico in ripresa.loimposte L’analisi dei dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze mostra che le entrate tributarie hanno avuto un andamento positivo sia per le imposte dirette che per quelle indirette. Se consideriamo infatti i 380.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Quanto incassa lo stato dalle tasse : +6 - 5% nei primi 8 mesi del 2024 - Gli altri tributi, come l’imposta di bollo e l’accisa sui prodotti energetici, hanno anch’essi mostrato segni di crescita. Le imposte dirette, in particolare, hanno registrato un aumento di 16. Quanto incassa lo stato dall’Irpef In particolare, nel periodo gennaio-agosto 2024, il gettito delle imposte dirette è salito del 8,3%, grazie a un incremento significativo dell’Irpef, che ha guadagnato ... (Quifinanza.it)

Antonio Conte - Napoli. “Siamo primi - se me lo avessero detto tre mesi fa sarebbe stato difficile crederci” - Dopo la vittoria del Napoli contro il Como, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ha anche commentato la prestazione del primo tempo, in cui la squadra ha iniziato bene, ma ha poi lasciato spazio agli avversari?. . Conte ha messo in evidenza la reazione della squadra nel secondo tempo, definendola un segno della crescita del Napoli. (Terzotemponapoli.com)

Conte : «Non so se è un Napoli da primo posto - ma ora siamo primi. Se me l’avessero detto tre mesi sarebbe stato difficile» - Abbiamo messo in cantiere 16 punti che ci torneranno utili per i nostri obiettivi. Mi ha fatto piacere che nella difficoltà , quando concedevamo qualcosa, ho visto una grande reazione nel secondo tempo. . Alla fine del primo tempo ci siamo risistemati bene, abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo». (Ilnapolista.it)