Amica.it - Proviamo le straight brows?

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ad arco, tonde, o ad ala di gabbiano: abbiamo praticamente visto – e provato ogni forma di sopracciglia. In Corea invece si portano in uno e un solo modo, ossia dritte. Lebrow però sono state adocchiate anche sulle ultime passerelle parigine. Sarà per caso una di quelle tendenze che vengono dal continente asiatico e che avrà lo stesso successo della k-beauty? Secondo le sfilate parigine è molto probabile. Le sopracciglia dritte di provenienza coreana Dimentichiamo per un momento le fluffye ogni tipo di laminazione. Le koreansono complementari all’estetica coreana, sono educate e prive di eccessi e velleità. Anzi, le coreane le pettinano addirittura verso il basso per dare allo sguardo un’aria innocente, da bambolina.